Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde olan Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nin sarayın en nadide yerlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Gayhan, "Bu kütüphanede 14 binden fazla eser var. Hepsi farklı türde. Sadece kitap değil o döneme ait gazeteler ve başka objeler de var. Bu kitapların hepsi çok özel. Abdülmecid Efendi bunları hem yurt içinden hem yurt dışından birçok ülkeden temin edip buraya getirdi. Özel bir kütüphane. Çeşitli dillerde yayınlar da var burada.

Sadece Türkçe, Osmanlıca değil aynı zamanda Fransızca, Arapça ve Farsça kitapları da burada görmek mümkün" dedi.

Gayhan, kütüphanedeki kitaplar arasında nadir eserler bulunduğunu vurgulayarak, mermer kaplı kitapların dahi kütüphanede mevcut olduğunu dile getirdi.



AHŞAP VE MERMER CİLT KAPAKLAR VAR



Osmanlı'nın son halifesi Abdülmecid Efendi'ye ait koleksiyonun da yer aldığı kütüphanede kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, sözlük, yıllık, harita, albüm, fotoğraf, kartpostal ve belge gibi oldukça farklı çeşitlilikte yazılı, basılı ve görsel materyal yer alıyor.

Koleksiyonun büyük çoğunluğunu Abdülmecid Efendi'nin yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinden satın aldığı eserler ve yazarları tarafından hediye edilen kitapların oluşturduğu 1840- 1920 yılları arasına tarihlenen eserler, başta Osmanlıca olmak üzere Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde kaleme alınmış.



TARİHİ HADİSEYE ŞAHİTLİK EDEN KÜTÜPHANE



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te kabul edilen kanun kapsamında Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarının Türkiye sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.



Aynı günün akşamı telefonlar kesilerek Dolmabahçe Sarayı'nda yaşayanların dışarıyla bağlantı kurmasına imkan bırakılmazken polis ve asker sarayın etrafını sardı. Abdülmecid Efendi, kararı tebliğ etmek üzere gelen Vali Haydar Bey'i bu kütüphanede kabul etti. Ailesiyle birlikte 1,5 saat içinde yolculuğun hazırlıklarını tamamlamak durumunda kalan Abdülmecid Efendi, Dolmabahçe'den alınarak Çatalca'ya götürüldü. Halife ve ailesi, istasyonun dışında bekletilen Simplon Ekspresi'ne ilave edilmiş yataklı altı vagona bindirilerek Türkiye'den sınır dışı edildi.