Tarihi Alkazar Sineması kapısını açtı

Beyoğlu'nun sembol adreslerinden Alkazar Sineması 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası yeniden kapılarını açtı. Alkazar Sineması'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti. Refik Anadol'un Alkazar Dreams adlı eserleri sergilendi.



"TARİHİ YAPI KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR ŞEKİLDE YAŞAYACAK"

Açılış sonrası konuşan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Alkazar Sineması tarihi bir mekan. Birkaç nesil için sinema deyince Alkazar Sineması'na gelmeyi hatırlıyor. İnsanlarımız o anılarını ve hatıralarını burada yeniden yaşayacakları için çok mutluyuz" dedi.

Demircan "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en önemli hedefi tarihi mekanları restore etmek ve kullanarak onları korumaktır. Burada da bir tarihi mekan restore edildi. Ama en önemlisi yine bu tarihi yapı kültür ve sanatla iç içe bir şekilde yaşayacak. Bu yapı 10 senedir kullanılmaz halde. Son derece mutluyuz. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Emeği geçen herkesi takdir ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapının restorasyon sürecinde maddi destek sağlayan Hışım Grup Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım ise, "Bu yapının restorasyon süreci 5 sene sürdü. Çünkü yapıda bulunan işlemeler tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edildi. Alkazar Sineması önümüzdeki hafta itibarıyla ziyaretçilere açık olacaktır" dedi.

Ada Masalı 22. yeni bölüm fragmanı