Tarihi Ceneviz kalesine restorasyon

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Ceneviz Kalesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kalenin kurtarma kazısı, peyzaj ve restorasyon işlerinin kısa sürede tamamlanması ve Ağustos ayında ziyarete açılması bekleniyor.

İHA 24.03.2020 - 17:02

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11. ve 15. Yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa’da ticaret kolonileri kuran Cenevizlilerden miras kalan Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde kazı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tarihi kale, 2013 yılında ‘‘Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri’’ adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici listesine adını yazdırmıştı.

Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi ve çevresi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenmesi de yapılmıştı. Düzce Müze Müdürlüğü ve Düzce Valiliği iş birliği ile yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının Ağustos ayına kadar bitirilip ziyarete açılması planlanıyor.

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