Tarihi Hasankeyf yeşilleniyor

Tarihi ilçede Yeşil Kuşak 2 Projesi kapsamında 10 bin adet fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen alanda incelemelerde bulunan Hasankeyf Kaymakam Şenol Öztürk, proje kapsamında 3 bin adet boylu elder çamı, mavi servi ve diğer süs bitkileri dikme çalışmalarının başlatıldığını sölyedi.

Ayrıca sahanın üst yamaçlarına da bin 250 adet meşe tohumu ekimi yapıldığını kaydeden Kaymakam Öztürk, "Hasankeyf 2 köprüsünün giriş ve çıkışları ile Gercüş istikameti çıkışında bulunan teraslar üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 3 bin adet mavi servi ile elder çamı fidanı dikilecektir. Çalışmalar devam etmekte olup, mart ayının 15’ine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Orman İşletme Müdürlüğümüz ile diğer müşterek kurumlar arasında yapılan dayanışma ve iş birliği neticesinde yeni yerleşim alanı olarak tesis edilen Hasankeyf ilçemizin daha yeşil ve daha yaşanır bir görünüme kavuşması adına eldeki bütün imkanlar kullanılmaktadır" dedi.