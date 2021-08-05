Tarihi İşletme Oteli'ne restorasyon

2006 yılında Tatvan Belediyesi bünyesine geçen ve uzun yıllardır atıl bir durumda olan tarihi İşletme Oteli, Tatvan Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sunulan proje kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Tatvan’da 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve Tatvan’ın önemli simgelerinden biri olan tarihi İşletme Otelinin tekrardan ilçeye kazandırılması DAKA tarafından projelerinin onaylandığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “İşletme Oteli, 1947 yılında yapıldı. Yıllarca devletin her kademesinden siyasetçi ve bürokrata da ev sahipliği yaptı. Ne yazık ki otelde çıkan yangında ahşap aksamı tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Tarihi otelimizi tekrardan ilçemize kazandıracağız" dedi.



Tarihi İşletme Oteli, 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yapılarak, yıllarca Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdikten sonra özel işletmeye devredildi. Özel işletmeyle sözleşmenin tamamlanmasıyla tekrar Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü bünyesinde kalan İşletme Oteli, kullanılamaz hale gelmişti. Geçmiş yıllarda çıkan yangında ise otelin ahşap kısımları tamamen kül olmuş ve otel 2006 yılında Tatvan Belediyesine devredilmişti.