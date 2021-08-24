Tarihi Katerina Köşkü turizme kazandırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde 15 yerde otel yapımı için 49 yıllığına, günübirlik tesis için de 20 yıllığına arazi tahsis etmek üzere 30 Temmuz’da ihale ilanına çıktı. Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tahsis duyurusunda teklif verme süresi 30 Ağustos olarak belirlendi. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Ancak dün yayımlanan düzeltme ilanıyla bu süre 15 Eylül’e uzatıldı.



Tahsis şartnamesinde kış sporları ve kış turizmi yönünden Türkiye’nin birinci derecede öncelikli yerlerinden olan Sarıkamış turizm gelişme bölgesinde 3 özel parsel hazırlandı. Bunlardan orman içinde kalan birinci parselde 30 bin 289 metrekarelik alana 2 adet 10 metreye 70 metre büyüklüğünde futbol sahası, 4 adet 20 metreye 40 metre büyüklüğünde antrenman sahası ile 0.3 emsalle spor takımlarına da hizmet verebilecek 300 yataklı 3, 4 veya 5 yıldızlı otel yapılması şart koşuldu. İşte o yerlerden bazıları...



RUS ÇARI YAPTIRDI

2 numaralı parsel günübirlik tesis yapımı izniyle 20 yıllığına tahsis edilirken; Rus Çarı’nın 1900’lerin başında av köşkü olarak yaptırdığı, yine orman sınırları içinde yer alan Katerina ile oğlunun tedavisi için yaptırdığı Şişman Köşklerinde restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, köşklerle uyumlu 100 yataklı otel yapımına izin verilecek. Cıbıltepe Kayak merkezine 4 kilometre, Sarıkamış merkeze 1 kilometre uzaklıktaki köşklere ulaşım orman yolundan sağlanıyor.

ARTVİN’DEN KÜTAHYA’YA



Artvin Kafkasör Turizm Gelişim Bölgesinde yer alan Balcıoğlu Köyü’nde ormanlık alanda 24 bin 300 metrekarelik parsel, 290 yataklı, 3 katlı otel yapmak üzere 49 yıllığına tahsis edilecek. Bursa Tümbüldek Turizm Merkezinde Mustafakemalpaşa Derekadı köyünde, orman sınırları içinde yer alan toplam 175 bin metrekarelik iki parselde 150’şer yataklı, 5’er katlı iki otel yapılacak.

Kütahya Gediz Muratdağı’nda orman arazisinde, yaklaşık 10 bin metrekare alanda 3 katlı 100 yataklı termal tesis yapımı koşuluyla 49 yıllığına tahsis yapılacak. Mersin Tarsus’ta turizm gelişme bölgesinde oluşturulan, orman sınırları içinde yer alan, 2.5 milyon metrekarelik özel parselde 2 adet 18 delikli golf tesisi, 9 delikli golf antrenman tesisi; 2 bin yataklı 4 veya 5 yıldızlı otel ya da tatil köyü, golf klübü ile bin yataklı personel lojmanı yapımı karşılığında tahsis edilecek.

Ordu Kabadüz Çambaşı Yaylası’nda da 2 özel parsel oluşturuldu. Birinci parselde 70 ve orman içinde kalan ikinci parselde 84 yataklı iki otel, 0.3 emsalle yapılabilecek. Ormanlık alanda kalan bu parsel için orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Uşak Banaz Hamamboğazı’nda orman sınırları içinde yer alan iki özel parsel 300’er yataklı, 5’er katlı otel yapımı karşılığı 49 yıllığına tahsis edilecek.



Antalya Kemer Göynük’te yaklaşık 63 bin metrekare alanda beş yıldızlı bin yataklı otel 0.4 emsalle; 11 bin metrekarelik alan da 0.05 emsalle günübirlik tesis yaptırmak üzere tek bir yatırımcıya tahsis edilecek.



ERCİYES’E 120 YATAK DAHA



Kayseri Erciyes’te 5 bin 187 metrekare alan, 0.6 emsalle, 120 yataklı 3, 4 veya 5 yıldızlı otel yapımı için tahsis edilecek. 49 yıllığına restore edilerek otel yapılmak üzere tahsis edilecek yerler arasında Balıkesir Ayvalık’ın tarihi hükümet konağı da yer alıyor.