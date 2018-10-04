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Yeni sezonda perdelerini 20 Ekim'de açacak olan Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatseverlerin karşısına restore edilerek 70 yıl önceki ilk haline döndürülen Ulus'taki tarihi Opera sahnesi sürpriziyle çıkacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, yaptığı açıklamada, yeni sezona hazırlanan ADOB ve operanın en önemli simgesel yapılarından, genel müdürlüğün de içerisinde bulunduğu Ulus'taki Opera sahnesinin restorasyon sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.



Restore edilen tarihi binanın kapılarını ilk kez Karahan, Opera sahnesinde salonun neredeyse temsile hazır hale geldiğine işaret etti.



Karahan, "Biz bir söz vermiştik; normalde opera binasında tadilatın bitişi 2019 sonbaharı olacaktı. Ama biz Ankaralı izleyicilerimizi bu güzel, tarihi salondan mahrum etmek istemedik. Yüklenici firma ile konuştuk, sağ olsun onlar da ellerinden geleni yaptılar ve 2018'in sonbaharında açılışı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sezon açılışında diğer bölgelere göre sadece 15-20 günlük bir gecikme olacağını aktaran Karahan, "Kısmet olursa 20 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Opera ve Balesi bu tarihi, bu muhteşem sahnesinde sezonuna başlayacak." dedi.





İLK KEZ RESTORE EDİLDİ



Restorasyon ve tadilat sürecinin ilerleyişine ilişkin bilgileri paylaşan Karahan, en büyük problemin 70 yıldır el değmemiş havalandırma sisteminde yaşandığını anlattı.



Bu sistemin baştan aşağı yenilendiğini bildiren Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ankara operasının tarihinde ilk kez bir restorasyon yapıldı. Çünkü bundan öncekiler hep tadilat anlamında yapılmış. Bu seferkinde ise özellikle restoratörlerimiz çalıştı. Şu an operanın dış cephesindeki uçuk pembe renk aslında Ankara Devlet Opera ve Balesi binasının ilk rengi. Restoratörlerimizle dibine kadar ulaştık ve olabilecek en yakın renkleri bularak, o haline getirdik. Binamızın şu anda görülen renkleri, ışıkları, dışarıdan görüntüsü, fuayedeki hali operamızın 70 sene önceki ilk haline dönüyor."



"YENİ SEZONDA ÇOK SÜRPRİZ VE HEYECAN VERİCİ ESERLER VAR"



Murat Karahan, 20 Ekim'deki sezon açılışıyla birlikte seyirciyle buluşacak eserlere ilişkin de şunları kaydetti: "Ankara Devlet Opera ve Balesinde geçen sezondan devam eden Carmen, Aşk İksiri, 4. Murat, Fındıkkıran, Zorba, Frida gibi eserlerimiz bu sezonda da olacak ama aynı zamanda yepyeni eserlerimiz de sahnelenecek. Yeni sezonda çok sürpriz ve heyecan verici eserler var. Kasımın ilk haftası Troya'nın prömiyerini yapacağız, hazırlıklar devam ediyor.



Dünya müzik tarihinin en sevilen eserlerinden Damdaki Kemancı'yı bu sene sahneye koyuyoruz Ankara operası olarak. Halkımızın çok büyük sevgisi ve beğenisini kazanmış bir eser ve yine çok sevilerek takip edileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında yeni eserimiz olarak Turandot'u sahneye taşıyacağız. Aspendos'ta takip edenler bilir; muhteşem bir dekor ve sahneleme yapılmıştı. Ardından da Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Ayşe operetini inşallah ilkbaharda izleyicimizle buluşturacağız."







