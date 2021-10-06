Tarihi saat 5 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

Osmanlı ustalarının yaptığı saatler, ilk günkü gibi muntazam şekilde çalışıyor. Kadranlarından yelkovanlarına, akreplerinden saniyelerine kadar her işçiliği bir sanat eseri olan ustalardan Ahmet Eflâkî Dede’nin yetiştirdiği Mehmed Şükrü’nün 1864 yılında yapmış olduğu saat, tam 157 yıldır tıkır tıkır çalışıyor.

5 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakanını geride bırakan sanat eseri, 1,5 asırdır zamanı şaşırmadan muntazam bir şekilde işliyor.



Saat ustası Mehmet Şükrü’nün yapmış olduğu 7-8 saatten 2 tanesini restore etme imkânı bulan antika saat restoratörü Fatih Yurtdakal, “Bu coğrafyada Osmanlı döneminde maalesef çok az sayıda Türk saat ustası yetişmiştir. Bu ustaların sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bunların en bilineni Eflâkî Dede’dir. Onun yetiştirdiği saat ustalarında bir tanesi de Mehmed Şükrü’dür. Mehmed Şükrü, en iyi saat ustasıdır. Çünkü yaptığı saatler gerçekten de bir birinden farklı ve muazzam sistemlere sahiptir. Mehmed Şükrü’nün 7-8 tane bilenen saati vardır" dedi.

"Bunlardan 3 tanesine koleksiyonerler sahipken, diğerleri Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı müzelerinde teşhir ediliyor" diyen Yurtdakal, “Her saati bir birinden farklıdır. Her saatinin çalışma sistemini değişik yapmıştır. Her saatin kadranlarını farklı yapmıştır. Bilenen ve müzelerde görünen bütün saatleri birbirinden çok farklıdır. Hakikaten saatçilik dünyası için çok önemli komplikasyonlar kullanmıştır” diye konuştu.

