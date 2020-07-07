Tarihi Taşköprü restore edilmeyi bekliyor

İslahiye ilçesine 8 kilometre uzaklıkta Çolaklar Mahallesi'nden geçen Karasu çayı üzerine Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen Taşköprü'nün restorasyonuna Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü tarafından başlanacağı öğrenildi. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen köprü, 10 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, bazalt taşlarla bindirme tekniği ile yapılmış ve tek gözden oluşuyor. Köprünün her iki yanında yine bazalt taşlarla yapılmış antik Roma yolu bulunuyor. Yılların getirdiği aşınma ve taşkın sular nedeniyle tehlike altında olan Taşköprü'nün restorasyonuna 2021 yılında ayrılacak ödenek ile başlanacağı bildirildi.



Çolaklar Mahalle Muhtarı Muhittin Sönmez, "Karasu çayında son yıllarda yaşanan taşkınlar nedeniyle 2 bin yıllık tarihi köprü tehlike altında. Tarihi Taşköprü'nün yıkılmadan kurtarılmasını bekliyoruz. Restore edilmesi ile ilgili girişimlerimiz sonucunda inceleme yapıldı. Taşköprü'nün yok olmadan restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.