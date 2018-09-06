Diyarbakır'da bir asır önce çekilen tarihi yerlerin fotoğrafları bir asır sonra aynı kadrajdan çekildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca başlatılan 'Seyyahların İzinde Projesi' kapsamında, geçmişten bugüne tarihi yerlerde yaşanan fiziksel değişimi göstermek amacıyla 100 yıl önceki fotoğraflar aynı kadrajdan yeniden görüntülendi.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ile Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Malabadi Köprüsü ve Aslanlı Çeşme gibi yaklaşık 40 tarihi yapının eski ve yeni fotoğrafları görenleri adeta tarihte bir yolculuğa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Ercan Alpay, Diyarbakır'ın tarihin izlerini en iyi taşıyan kentlerden biri olduğunu söyledi.



Seyyahların İzinde projesiyle geçmişte çekilen Diyarbakır fotoğraflarını yeniden ve aynı yerden çektiklerini belirten Alpay, amaçlarının kentteki tarihi yapıların eski ile yeni hali arasındaki farkı ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.



"TAMAMEN FARKLI BİR DİYARBAKIR OLUŞTURMUŞUZ"

Alpay, kentteki bazı tarihi yapıların yok edildiğini bazılarının ise çok iyi derecede korunduğunu belirterek, "Projedeki amacımız sahip olduğumuz hangi tarihi yapıları koruduğumuzu veya kaybettiğimizi ortaya çıkarmaktır. Projeye başlarken biz de birçok şeyi öğrendik. Baktık ki tamamen farklı bir Diyarbakır oluşturmuşuz. Diyarbakır'ın geçmişi, eski yapısının çok daha nitelikli olduğunu, günümüzde ise bu niteliklerin çoğunu kaybettiğimizi farkettik. Bunun bir de iyi tarafı var. İyi tarafı da bazı tarihi mekanları çok iyi derecede korumuşuz" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın tarihi yapılarının nasıl daha iyi korunabileceğinin de anlaşılacağını aktaran Alpay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Projeyle 100 yıl önce çekilen fotoğrafları aynı açıdan ve aynı noktadan çektik. 100 yıl önce çekilen fotoğrafların ne kadar değerli olduğunu anladık. Ancak fotoğrafları çekerken bazı yerlerde fotoğrafçının fotoğrafı çektiği yerin dahi olmadığını, farklı bir açı ortaya çıktığını gördük. 100 yıl önce çekilen fotoğrafların ne kadar değerli olduğunu anladık. Şimdi ise bizim çektiğimiz fotoğraflar 100 yıl sonra başkaları için çok önemli ve değerli fotoğraflar olacaktır. Çalışmalar tamamlandığı takdirde vatandaşlar fotoğraflara baktığında Diyarbakır'daki değişimi, tarihin kayboluşunu, yıpranmışlığını ve insanların yaptığı tahribatı görebilecek."



Alpay, çalışmanın tamamlanmasının ardından fotoğrafların Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde sergilenmesini planladıklarını da sözlerine ekledi.



"DİYARBAKIR'IN TARİHİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Proje sorumlusu Arkeolog Süleyman Karakaş ise Diyarbakır'ın kültürünü ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Yaklaşık bir asır önceki tarihi yapıların nasıl bir değişime uğradığını göstermeye çalıştıklarını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:



"Fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla tarihi yapılar restorasyondan sonra büyük bir değişime uğruyor. Bazı yerlerde eski yapıların yıkıldığını veya çok fazla tahribata uğradığını gördük. Diyarbakır'ın tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak istiyoruz. Diyarbakır'ın tarihiyle ön plana çıkmasını istiyoruz çünkü çok fazla tarihi yapıya sahip. Çalışmamızın tarihi yapıların korunması anlamında faydalı olacağına inanıyorum."