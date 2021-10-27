Tarihi Yeşilçam Sinema Salonu Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınıyor

İstiklal Caddesi'nde 25 yıl hizmet veren, ekonomik sıkıntılar nedeniyle perdelerini kapatan salon, gösterimlerini artık AKM'de yapacak.

Haberler 27.10.2021 - 14:11

Tarihi Yeşilçam Sinema Salonu Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınıyor

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Sinema Salonu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) taşınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatseverleri İstiklal Caddesi'nde ağırlarken yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçen günlerde perdelerini kapatan salon, artık "AKM Yeşilçam Sineması" olarak gösterimleri yapacak.

Bakanlıkça yeniden inşa edilen İstanbul AKM'nin çatısı altına giren sinemanın yeni salonu, son teknoloji imkanlara sahip olacak. Salonda tematik gösterimler, yönetmen ve oyuncu söyleşileri, kısa ve belgesel film seçkileri ile eğitimler ve atölyeler düzenlenecek.

Gösterim programında, bağımsız uzun metraj filmlerin yanı sıra kısa ve belgesel filmlere de yer veren Yeşilçam Sinema Salonu, yönetmen, oyuncu ve ülke temalı film haftaları ile birçok kısa ve belgesel film festivaline de ev sahipliği yapmıştı.

Sinema alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek birliklerinin sayısız eğitim programının uygulama yeri olan çeyrek asırlık sinemanın bulunduğu bina, ekonomik gerekçelerle otele dönüştürülme kararı alınması nedeniyle kapanmıştı.

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