Tarkan Almanya turnesine çıkıyor

Almanya Turnesi kapsamında Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da evenleriyle buluşacak.
Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı konser serisi kapsamında, yeni pop albümü “10”da yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.
KONSER TAKVİMİ
29 Mart 2018, Perşembe ... Berlin - Max-Schmeling-Halle
31 Mart 2018, Cumartesi ... Stuttgart - Porsche Arena
1 Nisan 2018, Pazar ... Frankfurt - Jahrhunderthalle
7 Nisan 2018, Cumartesi ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
8 Nisan 2018, Pazar ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
14 Nisan 2018, Cumartesi ... Munih - Zenith Halle
29 Nisan 2018, Pazar ... Hamburg - Barclaycard Arena
TARKAN: BABA OLUYORUM - İZLE