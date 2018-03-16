NTV

Tarkan Almanya turnesine çıkıyor

İHA

Sanat

Megastar Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra çıkardığı '10' albümünü dijital ortamdan sevenlerine ulaştıran fizy, büyük ses getiren konserler dizisini Almanya'ya taşıyor. Tarkan, dünyaca ilgi gören '10' albümündeki son şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan en güzel şarkılarını da, muhteşem sahne performansları eşliğinde seslendirecek.

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Almanya Turnesi kapsamında Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da evenleriyle buluşacak.

Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı konser serisi kapsamında, yeni pop albümü “10”da yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.

KONSER TAKVİMİ

29 Mart 2018, Perşembe ... Berlin - Max-Schmeling-Halle
31 Mart 2018, Cumartesi ... Stuttgart - Porsche Arena
1 Nisan 2018, Pazar ... Frankfurt - Jahrhunderthalle
7 Nisan 2018, Cumartesi ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
8 Nisan 2018, Pazar ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
14 Nisan 2018, Cumartesi ... Munih - Zenith Halle
29 Nisan 2018, Pazar ... Hamburg - Barclaycard Arena

TARKAN: BABA OLUYORUM - İZLE

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