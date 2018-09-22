Tarkan, her yıl eylül ayında 10 gün süren Harbiye Açıkhava konserlerine bu sene çıkmamaya karar verdi.
YOĞUN İSTEK VARDI
Şu sıralar Almanya’da bulunan sanatçının, ekim ayında yoğun istek üzerine konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkması bekleniyordu. Hatta bu konuda sosyal medyada hastaglar açılmıştı.
KIZIYLA VAKİT GEÇİRECEK
Ancak yeni doğan bebeği Liya ile daha çok vakit geçirmek isteyen Megastar'ın konser vermekten son anda vazgeçtiği iddia edildi.
EKİBİNİN ÜCRETİNİ ÖDEDİ
Tarkan, yapmayacağı 10 konser için senelerdir birlikte çalıştığı 10 kişilik müzik ekibinin kaşe ücretlerini ödedi.