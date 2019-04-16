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Türk pop müziği şarkıcısı Tarkan, uzun bir aradan sonra Rusya’da, "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde konserler verecek.



Organizatör Selahattin Atalay, yaptığı açıklamada, Tarkan ile geçen yıl Rusya konserleri konusunda görüşmeye başladıklarını belirtti.



Görüşmelerde başkent Moskova ve Kazan'da Tarkan’ın konser vermesi yönünde karar aldıklarını ifade eden Atalay, konser için Moskova’dan sonra Kazan’ı tercih etmelerinin özel önemi bulunduğunu dile getirdi.



Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ni ortak kültürel bağlar dolayısıyla millet olarak çok önemsediklerini vurgulayan Atalay, Türklerin Kazan'da sadece ticaret yapmadığını, şehrin sosyal, kültürel yapısına da Türk sanatçısıyla destek olabileceğini göstermek istediklerini belirtti.



Atalay, "Rus ve Türk insanını aynı çatı altında kaynaştırma, ülkemizi tanıtma, dostluk ve kültür köprüsü oluşturma, Türk algısına olumlu katkı verme düşüncesiyle Rusya’da Tarkan konseri organizasyonunu yaptık." ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılı karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan etmesi dolayısıyla Tarkan’ın vereceği konserleri bu etkinlik içerisine alma teklifinde bulunduğunu anlatan Atalay, kendilerinin de bu teklife olumlu cevap verdiklerini ve konserleri bu etkinlik çerçevesinde lanse ettiklerini söyledi.



Tarkan’ın 11 Mayıs’ta Kazan’da Tatneft Arena’da, 14 Mayıs’ta Moskova’da Crocus City Hall’de konser vereceğini bildiren Atalay, bilet satışlarının devam ettiğini ve şu ana kadar yüzde 70 doluluğa ulaştıklarını dile getirdi.



Tarkan’ın uzun süredir Rusya’da konser vermediğini anımsatan Atalay, davet eden şirket ve şahıslarla ilgili çok hassas kriterleri olan Tarkan’ın Rus organizatörlerin bugüne kadarki tekliflerini kabul etmediğini belirtti.



Atalay, Türkiye ile Rusya arasında sosyal, kültürel ve dostluk ilişkileri kurma misyonu ile bu işi yaptığı için Tarkan’ın bu organizasyona sıcak baktığını ifade etti.



Tarkan’ın Türkiye’de ilk üç sanatçı sayıldığı zaman ilk sırada geldiğini söyleyen Atalay, Rusya’da Tarkan’ın 25 yaş üstü kesim tarafından iyi bilindiğini kaydetti.



Dünyada müzik tarzlarının her geçen yıl değişmesinden dolayı yeni neslin Rusya'da Tarkan’ı çok iyi tanımadığını belirten Atalay, “Rusya’da yaptığımız tanıtım çalışmaları ile Tarkan’ın bu ülkedeki popülaritesini bir basamak daha yükseltebileceğimizi düşünüyorum.” dedi.



Atalay, yaklaşık 20 yıldır Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan’da organizasyon işleri yaptığını dile getirerek Türkiye ile bu ülkeler arasında pek çok sanat organizasyonu gerçekleştirerek kültür tanıtımına katkıda bulunduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki yıl önce iki ülkede pek çok şehirde kültür, sanat ve turizm alanında çeşitli etkinliklerin yapılmasını öngören “2019 Türkiye-Rusya Karışlıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi” imzalamıştı.



Geçen hafta Erdoğan ve Putin’in Moskova’da başkanlığını yaptığı Üst Düzey İş Birliği Konsey toplantısı sonrasında Türkiye Devlet Opera ve Balesi opera, bale, orkestra ve koro sanatçılarının performanslarıyla Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenen Troya ile "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışı yapılmıştı.