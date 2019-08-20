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Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki üç konser maratonunun biletleri geçtiğimiz günlerde tükendi.

20, 21, 23 Eylül'de sahne alacak Tarkan'a Harbiye'de yeni düzenleme yapılarak 24, 25 ve 27 Eylül'de eklenerek konser sayısı altıya çıkarıldı.