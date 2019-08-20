Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki üç konser maratonunun biletleri geçtiğimiz günlerde tükendi.
20, 21, 23 Eylül'de sahne alacak Tarkan'a Harbiye'de yeni düzenleme yapılarak 24, 25 ve 27 Eylül'de eklenerek konser sayısı altıya çıkarıldı.
Tarkan'ın Harbiye konserlerine yeni düzenleme
Sanat
Tarkan'ın Harbiye'de vereceği konserlerin biletleri çıkar çıkmaz tükenince yeni düzenlemeyle üç konser daha eklendi.
Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki üç konser maratonunun biletleri geçtiğimiz günlerde tükendi.