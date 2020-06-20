Tarkovsky’nin hayatı diziyle anlatılacak

Rus yönetmen Kirill Serebrennikov, efsanevi yönetmen Andrei Tarkovsky’nin hayatına odaklanacak bir mini dizinin senaristliğini de üstlenecek.



Projeye ilişkin açıklamada bulunan Moskova merkezli yapım şirketi Hype Film’den Ilya Stewart şunları söyledi: "Andrei Tarkovsky ve ikonik başyapıtları dünya sinemasını büyük ölçüde etkiledi ve her kuşaktan yönetmenler için sonsuz bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gerçekten eşsiz bir vizyona sahip yazar ve yönetmen Kirill Serebrennikov’la işbirliğimize devam etmek bizim için bir ayrıcalık ve onur. Projeyi birlikte hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz."

