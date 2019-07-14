Warner Bros. Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek yeni bir Taş Devri serisini izleyiciyle buluşturacak.



Variety‘den aktardığı bilgiye göre; şimdilik ilk aşamalarında olan proje, Taş Devri çizgi filmindeki karakterlerin yer aldığı, prime time’da (televizyonun en çok izlendiği 20.00-23.00 arası) yayınlanacak bir animasyon olacak.



Warner Bros. ve Animation tarafından üretilecek serinin hangi kanal üzerinden yayınlanacağı belirtilmedi.



​1960-66 yıllarında yayınlanan ve 6 sezon devam eden, orijinal adı “The Flinstones” olan çizgi film her yaştan izleyiciye hitap ediyordu.