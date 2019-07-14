Warner Bros. Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek yeni bir Taş Devri serisini izleyiciyle buluşturacak.
Variety‘den aktardığı bilgiye göre; şimdilik ilk aşamalarında olan proje, Taş Devri çizgi filmindeki karakterlerin yer aldığı, prime time’da (televizyonun en çok izlendiği 20.00-23.00 arası) yayınlanacak bir animasyon olacak.
Warner Bros. ve Animation tarafından üretilecek serinin hangi kanal üzerinden yayınlanacağı belirtilmedi.
1960-66 yıllarında yayınlanan ve 6 sezon devam eden, orijinal adı “The Flinstones” olan çizgi film her yaştan izleyiciye hitap ediyordu.
Taş Devri dönüyor
Sanat
Taş Devri çizgi filmindeki karakterler kullanılarak yeni bir animasyon dizi yapılacağı duyuruldu.
Warner Bros. Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek yeni bir Taş Devri serisini izleyiciyle buluşturacak.