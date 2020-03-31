Tasarım sanatçıları çalışmalarına evlerinde devam ediyor

Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında derslerini ve atölyelerini eve taşıyan tasarım sanatçıları da "evdekalTürkiye" çağrısında bulundu.



Birçok dünya lideri için sanatsal çalışmalar yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Minyatür Sanatçısı Murat Uçar, corona virüs tedbirleri kapsamında atölyesini eve taşıdı ve dijital ortamda mesleki deneyimlerini ve çalışmalarını öğrencilerine anlatıyor.



Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, iş adamı Rahmi Koç gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen siyaset ve iş insanlarının saatleri ile aksesuarlarında imzası bulunan Uçar, hali hazırda yetiştirmesi gereken projeler için bu günlerde evinde çalışıyor.



Uçar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 20 yıldır öğretim görevlisi olarak çalıştığını, akademik kariyerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında birçok sergi açtığını, dünyaca ünlü sanatseverlere, sporculara, sanatçılara, iş adamlarına ve dünya liderlerine sanatsal çalışmalar yaptığını anlattı. Uçar, Türkiye'de de birçok sanatsevere, siyasi lidere ve şirket sahiplerine çok özel çalışmalar yaptığını söyledi.



Uçar, tüm dünyada koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde kendisinin de bir sanatçı olarak bazı tedbirler aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu sağlıkla ilgili sorunların olduğu bir süreçte, biz de sosyal mesaj olarak 'evdekalTürkiye' sloganına uyarak evde kalıp, sanatsal çalışmalarımızı buradan olabildiğince yapmaya çalışmaktayız. Ben de yaklaşık 15 günlük süreçte atölyemi kapatıp, bütün eşyalarımı, boyalarımı, karalamalar ve ürünlerimi buraya getirmiş olmaktayım. Çünkü hali hazırda devam eden siparişlerimiz ve yetiştirmem gereken büyük projeler bulunmakta. Bu süreçten inşallah sağlıklı çıkacağımızı düşünmekteyim. Sağlıklı çıktıktan sonraki süreci tabii ki bilemiyorum, dünyanın ve Türkiye'nin nasıl olacağını bilemiyorum. Ama umarım hepimiz için çok hayırlı olur."



Üniversitedeki derslerin bu koşullardan dolayı ertelendiğini aktaran Uçar, "Öğrencilerimizle WhatsApp gruplarından videolu konferans sistemleriyle ve kurumumuzun içindeki özel iletişim ağlarıyla bağlantı kurmaktayız. Bizler aynı zamanda uygulama sanatçılarıyız, uygulama yapıyoruz. Öğrencilerimize uygulamayı kendimiz gösteriyoruz. Onlar da bu süreçten kendilerini faydalı bir şekilde çıkartmaya çalışmaktalar" diye konuştu.

"YENİ FİKİRLER BULUP DURUM DÜZELDİĞİNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Sedakar Bilge Gürsoy da corona virüs nedeniyle atölyesini evine taşıyan sanatçılardan.



"Corona virüs tedbirleri kapsamında kendimizi olabildiğince izole ettik. Çalışmalarımıza evde devam ediyoruz" diyen Gürsoy, "Online eğitimlerime birkaç ay önce başladım. İnsanların ilk defa ilgilendikleri bu alanda karşılarına çok terim ve alet edevat çıkıyor. Bunları akılda tutmak zor olabiliyor. Ben de videolarıma, kullandığımız aletleri anlatarak başladım. Böylece hem isimlerini, teknik bilgilerini ve nasıl kullanabileceklerini gösteriyorum" ifadelerini kullandı.



Mahrec Sanatevi’ndeki mum modelleme eğitimi derslerine Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiğini anlatan Gürsoy, şöyle konuştu:



"Tedbirler kapsamında bu süreçte derslerimizi durdurduk. Ama öğrencilerim takıldıkları soruları bana online ulaşarak soruyorlar, ben de anlatıyorum. Yaptığımız iş, lüks tüketim olduğu için önceliğin sağlık olduğu bu dönemde işlerimiz duraklama dönemine girecek. Masraflarımızı minimize ederek yaşamaya çalışacağız. Tabii ki her işveren kendi önlemlerini alacak. Bu dönemde yapabileceğimiz şey araştırma, geliştirme ve tasarım. Yeni fikirler bularak durum düzeldiğinde bunları hayata geçirebiliriz. Kendimizde eksik gördüğümüz, hayatın karmaşasından fırsat bulamadığımız birçok şey var. Bu dönemde bunlara yöneltebiliriz. Eğitim videoları seyredip, kitap okuyup kendimizi geliştirebiliriz. Tabiki herkesin evden çalışma imkanı yok."