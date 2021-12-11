Taylor Swift, Shake It Off yüzünden davalık oldu

Taylor Swift, Shake it Off şarkısı nedeniyle hakim karşısına çıkacak. 3LW, şarkı sözlerinin kendilerinden çalındığını iddia ediyor.

Haberler 11.12.2021 - 12:03

Taylor Swift, Shake It Off yüzünden davalık oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede?

Sosyal medyada viral oldu: Taylor Swift’in atkısı nerede?

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti

Taylor Swift'in son klibini Blake Lively yönetti

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 2014'te çıkardığı Shake It Off adlı şarkısının, 2001'de 3LW grubunun yayınladığı Playas Gon Play şarkısından kopyalandığına dair suçlama nedeniyle yargılanacağı açıklandı.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ


Yargıç, 2019'da açılan intihal davasının düşürülmesi için Swift'in yaptığı başvuruyu reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Daha önce yargıç, iki şarkıda da geçen players gonna play ve haters gonna hate sözlerinin birçok parçada bulunduğunu ifade ederek davayı reddetmişti.

Ancak Playas Gon' Play'in yazarları Sean Hall ve Nathan Butler, tazminat talep ederek karara itiraz etmişti. Bir federal mahkeme de itirazı kabul etmişti.

"İFADELERİN MUCİDİ DEĞİLLER"

Taylor Swift'in temsilcisi ise "Bu kişiler, players (oyuncular) veya haters (nefret edenler) ifadelerinin mucidi değil" dedi.

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fragmanı

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...