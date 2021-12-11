Taylor Swift, Shake It Off yüzünden davalık oldu

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 2014'te çıkardığı Shake It Off adlı şarkısının, 2001'de 3LW grubunun yayınladığı Playas Gon Play şarkısından kopyalandığına dair suçlama nedeniyle yargılanacağı açıklandı.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ





Yargıç, 2019'da açılan intihal davasının düşürülmesi için Swift'in yaptığı başvuruyu reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Daha önce yargıç, iki şarkıda da geçen players gonna play ve haters gonna hate sözlerinin birçok parçada bulunduğunu ifade ederek davayı reddetmişti.



Ancak Playas Gon' Play'in yazarları Sean Hall ve Nathan Butler, tazminat talep ederek karara itiraz etmişti. Bir federal mahkeme de itirazı kabul etmişti.

"İFADELERİN MUCİDİ DEĞİLLER"



Taylor Swift'in temsilcisi ise "Bu kişiler, players (oyuncular) veya haters (nefret edenler) ifadelerinin mucidi değil" dedi.



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