Taylor Swift, tekrar kaydettiği Red albümüne 11 yeni şarkı ekledi

Taylor Swift, 11 yeni şarkıyla yeniden kaydedilen Red albümünün çıkış tarihini onayladı.



Country müzik şarkıcısının, 2012 yılında yayınlanan Red albümünün yeni versiyonu Kasım ayında dinleyicilerle buluşacak. İlk çıkan versiyonu 16 parça içeren albümde, I Knew You Were Trouble ve We Are Never Back Together gibi hit olmuş iki single da bulunuyor.



Albümün çıkış tarihini Twitter’dan hayranlarına duyuran 31 yaşındaki şarkıcı, albümde 11 yeni şarkı daha olduğunu da açıkladı. 19 Kasım’da yayınlanacak albüm için Taylor, “Red’de çıkması gereken 30 şarkının hepsini ilk kez duyacaksınız, hatta bir tanesi 10 dakika uzunluğunda” dedi.



Scooter Braun’un 2019’da şarkıların ana kayıtlarını bir yatırım şirketine satmasının ardından, ünlü şarkıcı Taylor Swift, fikri mülkiyet kontrolünü yeniden kazanmak için liste başı albümlerinin hepsini yeniden kaydetmeye karar vermişti. ABD’li şarkıcı, şarkılarını yeniden kaydetmeye 2008 yılında çıkan Fearless albümüyle başlamıştı.

