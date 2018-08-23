İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Taylor Swift 7 konserden 54 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 2015 yılında çıktığı '1989' adlı turnesinin rekorunu geride bırakarak yeni bir rekor kırdı.



ABD'deki en yüksek bütçeli tura imzasını atan 28 yaşındaki şarkıcı, halen devam eden Reputation turnesinden şimdiye kadar 202 milyon dolar kazandı.



Swift, 2015'teki dünya turnesinde 181 milyonluk kazanç elde etmişti.

Swift, Reputation albümüyle son iki yılda iki milyon satış yapan tek şarkıcı olarak da bir rekor kırmıştı. Swift'in Kasım 2017’de çıkardığı albüm, ABD’de iki milyon satış rakamına ulaşmıştı. Böyle de Swift, ABD’de son iki yılda iki milyon albüm kopyası satışı yapan tek şarkıcı unvanına sahip oldu.

TAYLOR SWIFT'IN REKOR KIRAN DELICATE KLİBİ