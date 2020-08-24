Taylor Swift zirveden inmiyor

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift albüm satışlarıyla zirvedeki yerini koruyor. 30 yaşındaki şarkıcı, yeni stüdyo albümü Folklore ile Billboard 200 müzik listesinde dört haftadır bir numarada yer alıyor.



Swift’in sekizinci albümü, bir kadın sanatçı tarafından hazırlanan, yaklaşık beş yıl içinde ilk dört hafta kesintisiz zirvede kalan ilk albüm oldu.



Swift’in Folklore adlı albümü, ayın başında 2020'nin en büyük açılış haftasını yakalamasının ardından geçen hafta 101 bin satış yaptı.

Folklore, 2020’de, çıktığı ilk dört haftada en az 100 bin adet satan ikinci albüm ve A Star Is Born film müziği albümünden beri, bunu yapan ilk R&B / hip-hop albümü oldu.



Swift’in, 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü albümü, çıktığı ilk hafta boyunca dijital platformlarda 500 milyon kez dinlendi. Kadın sanatçılar arasında en çok dinlenen albüm olma unvanını ele geçiren Folklore, 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albümü unvanına sahip oldu.