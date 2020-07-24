Taylor Swift'ten sürpriz albüm: Folklore

ntv.com.tr 24.07.2020 - 16:22 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 16:27
Taylor Swift’in 8'inci albümü Folklore dijital platformlardaki yerini aldı.
Albümde tamamı yeni olmak üzere toplam 16 şarkı bulunuyor.
Swift, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Bu yaz planladığım şeylerin çoğu gerçekleşmedi ama planladığım bir şey var. Ve o şey benim 8. stüdyo albümüm, Folklore.''
Swift aynı zamanda Bon Iver, William Bowery, Jack Antonoff ve National grubundan Aaron Dessner ile işbirliği yaptığını da söyledi.
ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR
1- The 1
2- Cardigan
3- The Last Great American Dynasty
4- Exile (feat. Bon Iver)
5- My Tears Ricochet
6- Mirrorball
7- Seven
8- August
9- This Is Me Trying
10- Illicit Affairs
11- Invisible String
12- Mad Woman
13- Epiphany
14- Betty
15- Peace
16- Hoax
Bonus Şarkı; The Lakes