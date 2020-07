Taylor Swift'ten sürpriz albüm: Folklore

Taylor Swift’in 8'inci albümü Folklore dijital platformlardaki yerini aldı.

Albümde tamamı yeni olmak üzere toplam 16 şarkı bulunuyor.

Swift, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Bu yaz planladığım şeylerin çoğu gerçekleşmedi ama planladığım bir şey var. Ve o şey benim 8. stüdyo albümüm, Folklore.''

Swift aynı zamanda Bon Iver, William Bowery, Jack Antonoff ve National grubundan Aaron Dessner ile işbirliği yaptığını da söyledi.

ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR

Taylor Swift'in yeni albüm kapağı

1- The 1

2- Cardigan



3- The Last Great American Dynasty



4- Exile (feat. Bon Iver)



5- My Tears Ricochet



6- Mirrorball



7- Seven



8- August



9- This Is Me Trying



10- Illicit Affairs



11- Invisible String



12- Mad Woman



13- Epiphany



14- Betty



15- Peace



16- Hoax



Bonus Şarkı; The Lakes