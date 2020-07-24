Taylor Swift'ten sürpriz albüm: Folklore

Pop müziğin ünlü ismi Taylor Swift, yeni bir albüm çıkardığını Instagram'dan duyurdu. Amerikalı şarkıcının Folklore adını verdiği çalışması, sekizinci stüdyo albümü olma özelliği taşıyor.

ntv.com.tr 24.07.2020 - 16:22 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 16:27

Taylor Swift'ten sürpriz albüm: Folklore

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Taylor Swift’in 8'inci albümü Folklore dijital platformlardaki yerini aldı.

Albümde tamamı yeni olmak üzere toplam 16 şarkı bulunuyor.

Swift, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Bu yaz planladığım şeylerin çoğu gerçekleşmedi ama planladığım bir şey var. Ve o şey benim 8. stüdyo albümüm, Folklore.'' 

Swift aynı zamanda Bon Iver, William Bowery, Jack Antonoff ve National grubundan Aaron Dessner ile işbirliği yaptığını da söyledi.

ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR

Taylor Swift'in yeni albüm kapağı Taylor Swift'in yeni albüm kapağı

1- The 1

2- Cardigan

3- The Last Great American Dynasty

4- Exile (feat. Bon Iver)

5- My Tears Ricochet

6- Mirrorball

7- Seven

8- August

9- This Is Me Trying

10- Illicit Affairs

11- Invisible String

12- Mad Woman

13- Epiphany

14- Betty

15- Peace

16- Hoax

Bonus Şarkı; The Lakes

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