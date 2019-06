ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Lover adını verdiği yeni bir albüm çıkarıyor.



Swift, albümünün 23 Ağustos’ta piyasada olacağını belirterek dün You Need to Calm Down adlı yeni bir single çıkardığının müjdesini verdi.



Swift’in yeni single’ının klibi de 17 Haziran’da yayınlanacak.



Yei albüm Lover, 29 yaşındaki şarkıcının 2017’de çıkardığı Reputation’dan bu yana ilk albümü olacak.