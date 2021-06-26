TBMM'nin 100 yılık serüveni kitaplarda toplandı

Mustafa Şentop’un başkanlığında yapılan çalışmalar sonucu Gazi Meclisin 100 yıllık tarihinin köşe taşlarını oluşturan belgeler, fotoğraflar ve bilgilerin derlenmesiyle TBMM’nin adına yaraşır eserler raflarda yerini aldı.



Eserlerle Türk milletinin şanlı tarihinin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve tarih bilincinin geliştirilmesine büyük katkı sağlanması hedefleniyor.



ESERLER



Gazi Meclisin 100 yılının anlatıldığı “Yüzüncü Yılında TBMM” iki cilt olarak tarihi vesikalar eşliğinde kurucu Meclis’ten bu yana yapılmış en kapsamlı eser olarak dikkat çekiyor.



“Ankara’da Bir Meclis Doğuyor” eseri destansı Kurtuluş Mücadelesi sonrası tüm dünyaya Ankara’daki Meclisin milletin gerçek temsilcisinin nasıl zorlu süreçlerden geçerek kurulduğunu anlatarak tarihe not düşüyor.



“Milli Mücadelede TBMM’ye Anadolu’dan Çekilen Telgraflar” isimli eser dönemin zorlu şartlarında tüm Anadolu’nun nasıl topyekûn yedi düvele karşı savaşıldığının kanıtı olarak çok özel bir eser olarak ortaya çıktı.



“Kabulünün 100.Yılında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu-Belgeler” O dönemde mahalli işgale karşı direniş hareketlerini ve adem-i merkeziyet esaslı mücadeleyi hukuki temele oturtmaya çalışan, meşruiyet oluşturmak için düşünülmüş bir çalışma olan Teşkilat-ı Esasiye’nin önemini anlatan bir eser.



“Kuruluş Safhasında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi” adlı eser, dönemin tüm evrakları incelenerek Türk Tarihine kazandırıldı.



“Safahat” ve “Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Belgeler” isimli eserler hem TBMM’nin 100. yılı hem de İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı vesilesiyle Mehmet Akif’i, İstiklal Mücadelemizin anlaşılması ve gelecek nesillere anlatılması için çok kapsamlı olarak hazırlandı.



Cumhuriyetimizin banisi ilk Meclis Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı’ndan Ankara’ya Etnografya Müzesi’ne yolculuğunun anlatıldığı “Belgelerle Dolmabahçe'den Etnografya'ya” isimli araştırmada ilk kez yayınlanan belge ve fotoğraflarla o gün yaşananlar ilk kez gün yüzüne çıktı.