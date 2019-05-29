Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi yine unutulmaz bir konsere imza atacak.
Cem Davran ve Ezgi Mola sunuculuğunda; Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan konserleriyle 4500 çocuğun daha eğitimine destek verilecek. Bir Haziran Gecesi Rüyası gecesinde gerçekleşen konserlerin gelirleri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.
TEGV'den Bir Haziran Gecesi Rüyası
Sanat
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Bir Haziran Gecesi Rüyası ile Volkswagen Arena’da özel bir gece düzenliyor.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi yine unutulmaz bir konsere imza atacak.