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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi yine unutulmaz bir konsere imza atacak.

Cem Davran ve Ezgi Mola sunuculuğunda; Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan konserleriyle 4500 çocuğun daha eğitimine destek verilecek. Bir Haziran Gecesi Rüyası gecesinde gerçekleşen konserlerin gelirleri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.