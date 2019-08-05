Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, gerçekleşen törenle 35. kez sahiplerini buldu. 13 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede; Amazon’un Fleabag adlı dizisi, HBO’nun bu sene çok konuşulan Chernobyl’i ve Netflix’in yeni yapımlarından Russian Doll’u geceye damga vurdu.
35. Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin kazananları:
Drama Dalında Bireysel Başarı
Michelle Williams ( FOSSE / VERDON , FX)
Komedi Dalında Bireysel Başarı:
Phoebe Waller-Bridge ( FLEABAG , Amazon)
Haber ve Bilgide Üstün Başarı:
NEVERLAND LEAVING (HBO)
Reality Show Dalında Üstün Başarı:
QUEER EYE (Netflix)
Gençlik Dizilerinde Üstün Başarı:
ARTHUR (PBS Kids)
Çizim / Çeşitlilik Gösterilerinde Üstün Başarı:
LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER (HBO)
Yeni Dizi:
RUSSIAN DOLL (Netflix)
Film/Mini Dizi:
CHERNOBYL (HBO)
Yılın Drama Dizisi:
BETTER CALL SAUL (AMC)
Yılın Komedi Dizisi:
FLEABAG (Amazon)
Yılın Dizisi:
FLEABAG (Amazon)
Ömür Boyu Başarı Onur Ödülü:
David Milch
Miras Ödülü:
DEADWOOD (HBO)