Tema Park’tan Taylor Swift’e isim davası

Taylor Swift ile Evermore albümüyle aynı adı taşıyan Tema Park, isim ve lisans hakları yüzünden davalık oldu.

26.02.2021 - 09:50

Tema Park’tan Taylor Swift’e isim davası

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ABD’nin Utah Eyaleti’nde Evermore adlı bir tema parkı, ünlü şarkıcı Taylor Swift’e geçen aralıkta yayımladığı albümünü Evermore olarak adlandırması nedeniyle dava açtı.

MARKA İHLALİ VAR

Eğlence parkının, 31 yaşındaki şarkıcıya Evermore adlı altında albüm ve eşya satışı yapması nedeniyle ticari marka ihlali davası açtığı bildirildi.

LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN KARŞI DAVA

Ünlü şarkıcının telif haklarından sorumlu TAS Haklar Yönetimi şirketi ise Evermore Park’ın rutin olarak Swift’in şarkılarını izin veya lisans sözleşmesi olmadan etkinliklerinde çaldığını iddia ederek karşı dava açtı.

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