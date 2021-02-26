Tema Park’tan Taylor Swift’e isim davası

ABD’nin Utah Eyaleti’nde Evermore adlı bir tema parkı, ünlü şarkıcı Taylor Swift’e geçen aralıkta yayımladığı albümünü Evermore olarak adlandırması nedeniyle dava açtı.

MARKA İHLALİ VAR



Eğlence parkının, 31 yaşındaki şarkıcıya Evermore adlı altında albüm ve eşya satışı yapması nedeniyle ticari marka ihlali davası açtığı bildirildi.

LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN KARŞI DAVA



Ünlü şarkıcının telif haklarından sorumlu TAS Haklar Yönetimi şirketi ise Evermore Park’ın rutin olarak Swift’in şarkılarını izin veya lisans sözleşmesi olmadan etkinliklerinde çaldığını iddia ederek karşı dava açtı.



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