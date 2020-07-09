Temizlik işçilerinden konser

Mesai saatlerinde turizmin başkenti Antalya’nın caddelerinin, sokaklarının, parklarının pırıl pırıl olması için ter döken, akşam ise kendi ifadeleriyle “ekstraya” giden müzisyenler, bu kez belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandığı mini konser için bir araya geldi.

Mini konserin çekimleri Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapıldı. Enstrümanlarıyla Kültür Merkezi’ne gelen müzisyenler, fuayede yaptıkları kısa hazırlığın ardından konser salonuna geçti ve birkaç küçük provanın ardından Neşet Ertaş’tan Türk sanat müziğinin en bilinen taksimlerine ve oyun havalarına kadar muhteşem bir performansa imza attılar.

Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaklaşık 4 dakikalık mini konser klibi, kısa sürede rekor görüntüleme sayısına ulaştı. Saatler içinde on binlerce kişi videoyu görüntüledi, binlerce kişi beğenip paylaştı. Muratpaşa Belediyesi logolu turuncu tişörtleriyle klarnetten kemana, davuldan elektrosaz ve bağlamaya 14 müzisyen birbiri ardına çaldıkları hareketli parçalarla gecenin neşesi oldu. Antalyalıların Muratpaşa Belediyesinin 2 bininci yeraltı çöp konteyner montajı için 2016’da yaptığı törende tanıdığı müzisyen işçiler, yine büyük beğeni topladı.