Tenet unvanını kaybetti (Vizyon tarihi değişti)

Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı, başrollerinde John David Washington ve Robert Pattinson’ın yer aldığı Tenet, pandemiye karşı direnen ve vizyon tarihini ertelemeyen tek büyük film olma unvanı kaybetti. Warner Bros 17 Temmuz’da vizyona girmesi planlanan Tenet'in 31 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.

INCEPTION GÖSTERİLECEK



Yapım şirketi, 17 Temmuz’da salonlarda Tenet yerine Inception’ı yeniden gösterileceğini duyurdu.

SALONLAR DOLACAK UMUDU



Sinema Salonları Sahipleri Birliği, başta olmak olmak üzere sektörün tüm unsurlarını, stratejilerini Tenet ve onun vizyon tarihine göre belirlemiş durumda. Pandemi sonrası vizyona girecek tek büyük filmin sinema salonlarını tekrar dolduracağı umut ediliyor.

