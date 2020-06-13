Tenet unvanını kaybetti (Vizyon tarihi değişti)

Pandemiye karşı direnen tek film olan Tenet de vizyon tarihini değiştirdi. Sinema salonlarının da normele dönmek için dört gözle beklediği film, 17 Temmuz yerine 31 Temmuz 2020'de seyirciyle buluşacak.

13.06.2020 - 10:29

Tenet unvanını kaybetti (Vizyon tarihi değişti)

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Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı, başrollerinde John David Washington ve Robert Pattinson’ın yer aldığı Tenet, pandemiye karşı direnen ve vizyon tarihini ertelemeyen tek büyük film olma unvanı kaybetti. Warner Bros 17 Temmuz’da vizyona girmesi planlanan Tenet'in 31 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.

INCEPTION GÖSTERİLECEK

Yapım şirketi, 17 Temmuz’da salonlarda Tenet yerine Inception’ı yeniden gösterileceğini duyurdu.

SALONLAR DOLACAK UMUDU

Sinema Salonları Sahipleri Birliği, başta olmak olmak üzere sektörün tüm unsurlarını, stratejilerini Tenet ve onun vizyon tarihine göre belirlemiş durumda. Pandemi sonrası vizyona girecek tek büyük filmin sinema salonlarını tekrar dolduracağı umut ediliyor.

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