İtalya'da Verona Opera Festivali'nde bu sezon dört farklı başrolü seslendiren Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Ülkemi, böyle büyük mecralarda bir Türk sanatçı olarak temsil edebiliyor olmak benim için çok ayrı bir gurur vesilesi." dedi.



En önemli opera temsillerinin yapıldığı Verona kentinde, tarihi MS 1. yüzyıla dayanan Verona Arenası'na (Arena di Verona), bu sezon Türk tenor Karahan damgasını vurdu.



Karahan, haziran ve temmuz ayında Aida operasında Radames ve Il Trovatore operasında Manrico rolüyle sahneye çıkarken, ağustos ayında Carmen operasında Don Jose'yi, eylülde de Tosca operasında Cavaradossi'yi seslendirerek Verona'nın vazgeçilmezi olduğunu gösterdi.



Arenada bu sezonki son temsiline, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasında Cavaradrossi rolünde çıkan Karahan, performansıyla, olumsuz hava koşullarına rağmen tarihi yapıya gelen binlerce kişinin gönlünü bir kez daha fethetti.



Karahan, "Çok keyifliydi. Dört ayrı prodüksiyonda 14 ayrı temsile çıktım bu sene Arena di Verona'ya. Dünyanın en büyük opera festivali burası. 1913'ten bu yana yapılıyor; 100 yıldan fazladır. 2000 yıllık bir arenada her gece onbinlerce izleyicinin olduğuna, bu akşam sizler de şahit oldunuz. O kadar sağanağa rağmen binlerce seyirci şemsiyeleriyle sonuna kadar izledi." ifadelerini kullandı.



"ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ARYA"



Tosca operasının en sevdiği operalardan biri olduğunu ifade eden Karahan, en sevdiği bestecinin de Puccini olduğunu söyledi.



Karahan, son perdede söylediği aryaya dikkati çekerek, "Benim için ayrıca manevi değeri olan bir opera Tosca. Çünkü Büyük Atatürk'ün Bulgaristan'da askeri ataşeyken izlemiş olduğu iki opera var; Carmen ve Tosca. Bu arada iki gün önce de burada Carmen'i söyledim. Arka arkaya geldi. 'E lucevan le stelle', Büyük Atatürk'ün en sevdiği arya. Ben her söylediğimde bu aryayı, Atatürk'e armağan ediyorum. O duygular içerisinde söyledim." diye konuştu.



Çok güzel bir sezon geçirdiğini, 14 gece Verona Arenası'nda sahneye çıktığına vurgu yapan Karahan, arena yetkililerin kendisine verdiği bilgiye göre daha önce 4 farklı prodüksiyonda başrol oynayan kimse olmadığını belirtti.



Karahan, bunu yapan ilk sanatçı olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Karahan, "Bu da benim için ayrı bir gurur vesilesi. Ülkemi, böyle büyük mecralarda bir Türk sanatçı olarak temsil edebiliyor olmak benim için çok ayrı bir gurur vesilesi. Her zaman söylüyorum. Biraz önce gördüğünüz alkışları artık ben kendi adıma değil, ülkem adıma kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"NEREDEYSE HİÇ SOSYAL HAYATIM YOK"



Hem DOB Genel Müdürü hem de operanın mabedi kabul edilen Verona Arenası'nda 4 farklı temsilde başrol oynama başarısı gösteren biri olarak, sanatın bu dalında ilerleyen gençlere yönelik ne mesaj vereceği sorulan Türk tenor, şunları söyledi:



"Murat Karahan çok düzgün yaşıyor. Yediğine, içtiğine, uykusuna çok dikkat ediyor. Sosyal hayatı olmuyor ve çok prensibi var. Ne meslek yapacaksanız yapın mutlaka o işe ve mesleğe saygı duymanız gerekiyor. Bu başarıları istiyorsak, mutlaka birtakım şeylerden feragat etmek gerekiyor."



Karahan, her şeyin bir bedeli olduğuna dikkati çekerek, "Bendeki bedel de neredeyse sıfır sosyal hayat. Ben son 3 yıldır hiç yaz tatili yapmadım. Herhalde toplamda 10 kere denize girmişimdir ama karşılığında da bu tarihi başarıları elde ediyorum, Allah da nasip ediyor. Hangisini seçerdin derseniz? Bunu seçerdim." yorumunu yaptı.