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Birçok sanatçı nisan ayında Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yıldız Tilbe, 3 Nisan Çarşamba akşamı Vadistanbul Jolly Joker sahnesinde yerini alıyor.

Kuzeyin oğlu lakaplı Volkan Konak, kendine has yorumu ve Türk müziğinin en sevilen örnekleriyle 26 Nisan'da misafirlerine müzik ziyafeti sunacak. Konak'ın ardından 27 Nisan'da ise Hakan Altun sahne alacak.

Volkan Konak 
Volkan Konak 

KONSER TAKVİMİ

3 Nisan Çarşamba, saat 21.00’de Yıldız Tilbe

5 Nisan Cuma, saat 22.00’de Tan Taşçı

6 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Teoman

12 Nisan Cuma, saat 22.00’de Cem Adrian

13 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Yaşar

19 Nisan Cuma, saat 22.00’de Rubato

20 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Levent Yüksel

26 Nisan Cuma, saat 22.00’de Volkan Konak

27 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Hakan Altun