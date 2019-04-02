Birçok sanatçı nisan ayında Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yıldız Tilbe, 3 Nisan Çarşamba akşamı Vadistanbul Jolly Joker sahnesinde yerini alıyor.
Kuzeyin oğlu lakaplı Volkan Konak, kendine has yorumu ve Türk müziğinin en sevilen örnekleriyle 26 Nisan'da misafirlerine müzik ziyafeti sunacak. Konak'ın ardından 27 Nisan'da ise Hakan Altun sahne alacak.
KONSER TAKVİMİ
3 Nisan Çarşamba, saat 21.00’de Yıldız Tilbe
5 Nisan Cuma, saat 22.00’de Tan Taşçı
6 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Teoman
12 Nisan Cuma, saat 22.00’de Cem Adrian
13 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Yaşar
19 Nisan Cuma, saat 22.00’de Rubato
20 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Levent Yüksel
26 Nisan Cuma, saat 22.00’de Volkan Konak
27 Nisan Cumartesi, saat 22.00’de Hakan Altun