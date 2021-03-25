Teoman'dan online konser

Ünlü rock şarkıcısı Teoman, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 26 Mart Cuma akşamı saat 18.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konserle evlere konuk oluyor.



Teoman’la Yavaş Yavaş konserini izlemek isteyenlerin www.passo.com.tr üzerinden bilet satın alması gerekiyor. Müzikseverler, kendilerine iletilen web adresi üzerinden tv, tablet ya da cep telefonu ile konseri izleyebilecek.



Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile Trump Sahne’de gerçekleşecek online konserde Teoman, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.