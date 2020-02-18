Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni’nin yaratım aşaması

Avengers: Endgame fotoğrafçısı, son iki Avengers macerasının da odağındaki Sonsuzluk Eldiveni’nin yapım aşamasından bir fotoğraf yayınladı.



Chuck Zlotnick, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Sonsuzluk Savaşı–Dostum Fred, Thanos’un eldiveni üzerinde çalışıyor” diye not düştü.



Yönetmen Joe Russo daha önce yaptığı bir açıklamada Thanos’un iki film için de en güçlü karakter olarak kalmasının önemli olduğunu belirtmişti. Russo şunları söylemişti: "Thanos’un, Sonsuzluk Savaşı’nda Hulk’ı çabucak yenmesinden onun ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bu yüzden evreni kontrol eden bir eldiveni giymesi inanılmaz acı veren bir deneyim. Bu durum bu filmlerdeki en güçlü varlıklara ve en güçlü yaratıklardan bazılarına kalıcı olarak zarar veriyor ve çok az insan bu eldiveni takıp hayatta kalabiliyor."



Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo'nun (Russo Kardeşler) üstlendiği Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Nisan 2018’de vizyona girmişti.



25 Nisan 2019’da gösterime giren Avengers: Endgame’in ardından ise 6 Kasım 2020’de sinemalarda olması planlanan yeni Marvel filmi Eternals, Avengers: Endgame’deki olayların ardından yaşananları ele alacak.