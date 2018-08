The Alienist'in devamı geliyor: The Angel of Darkness

Caleb Carr’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Alienist, ekran yolculuğuna yeni bir isimle devam ediyor. Yepyeni bir hikayeyi odağına alan The Angel of Darkness’ta nasıl bir davayla karşılaşacağımız ise henüz açıklanmadı.



Altı dalda Emmy ödülüne aday gösterilen The Alienist, bu yılın en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmıştı. Dizi ilk sezonunda, genç erkekleri hedef alan acımasız bir seri katilin peşine düşen Dr. Laszlo Kreizler, gazeteci John Moore ve azimli sekreter Sara Howard’ın maceralarını takip etmişti.



Beyazperde'nin haberine göre; TNT programlama müdürü Sarah Aubrey yeni sezon kararını şu sözlerle duyurdu: “İzleyicimiz bu çok boyutlu, zamansız karakterlere ve onların zorlu dönemlerde verdikleri mücadelelere hayran oldular. TNT’nin Suspense Collection’ındaki bu yeni hikayeyle birlikte, karakterlerimiz yeni bir düşmanla yüzleşirken izleyici onların dünyasına daha fazla dahil olacak.”



The Angel of Darkness yürütücü yapımcılar Steve Golin, Rosalie Swedlin ve Cary Joji Fukunaga’nın imzasıyla ekrana taşınacak.