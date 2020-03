The Batman'in de çekimleri durduruldu

Merakla beklenen The Batman, corona cirüs nedeniyle çekimlerini durduran son film oldu. Yapım şirketi Warner Bros., The Batman filminin üretimini iki hafta boyunca durdurma kararı aldı.



Londra'da çekimleri yapılan film için önce setin Liverpool'a taşınması planlansa da gelişmelerin ardından bir süre ara verildi.



2021 Haziran ayında seyirciyle buluşması planlanan filmin çekimlerinin ertelenmesi vizyon tarihini etkileyecek mi? sorusunun yanıtı önümüzdeki haftalarda belli olacak.



Daha önce ise Jurassic World: Dominion, Flint Strong, The Man from Toronto ve Mission: Impossible gibi filmlerin çekimleri durdurulmuştu.