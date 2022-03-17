The Batman'in dijital platformda yayın tarihi sızdı

HBO Max’in web sitesinde yaşanan teknik aksaklık, The Batman filminin merakla beklenen ancak henüz açıklanmamış olan gösterim tarihinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 16:46

The Batman'in dijital platformda yayın tarihi sızdı

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Amerikan yapım şirketi Warner Media’nın online dizi/film platformu HBO Max, yanlışlıkla yayınlanan bir reklam sonucu önemli bir bilginin açığa çıkmasına sebep oldu.

Ülkemizde 4 Mart’ta vizyona giren The Batman’in online platformlara ne zaman düşeceği merak konusuydu. Sitede yaşanan teknik problem, The Batman’in 19 Nisan tarihinde HBO Max’de yayınlanacağının açığa çıkmasına neden oldu. 

Matt Reeves’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz’in yer aldığı film, Batman karakterini daha karamsar bir tavırla ele alırken polisiye/gizem türünde bir hikaye sunuyor.

Yönetmen Matt Reeves, The Batman filmindeki The Penguin karakterini konu alan yeni bir HBO Max dizisi için hazırlık sürecine girdi bile. Warner Media’ya ait HBO Max’in yakında ülkemizde hizmete girmesi bekleniyor.

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