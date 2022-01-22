The Batman'in süresi ve müziği belli oldu

Hayranlarının 4 Mart’ta vizyona girmesini dört gözle beklediği The Batman'in yeni posteri heyecan uyandırırken filmin ayrıntıları da netleşmeye başladı.

Haberler 22.01.2022 - 16:58

The Batman'in süresi ve müziği belli oldu

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The Batman'den kamera arkası fotoğraflar

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar

DC Comics evreninin en bilinen süper kahramanlarından biri olan Batman’in yeni filmi The Batman için yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.Matt Reeves imzalı ve Robert Pattinson'lı film, bitiş jeneriği haricinde 167 dakika olacak. Bitiş jeneriği de eklendiğinde filmin üç saati bulacak.

The Batman'in yeni posteri The Batman'in yeni posteri

Yeni film, 164 dakikalık süresiyle Nolan’ın en uzun Batman filmi olan The Dark Knight Rises/Kara Şövalye Yükseliyor'un uzunluğunu da aşmış olacak.

7 DAKİKALIK ESER HEYECANI ARTTIRDI

Bununla birlikte Warner Bros, orijinal film müziğinin tanıtım versiyonu olarak da adlandırabilecek yaklaşık 7 dakikalık bir eser paylaştı.

Filmin müziklerinin yapımını üstlenen Michael Giacchino tarafından hazırlanan ve WaterTower adındaki tema müziği, filmi bekleyen izleyiclerin heyecanını bir kat daha artırdı.

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