The Beatles: Get Back belgeseli 30 Ocak'ta sinemalarda

Dünyanın en ünlü grupları Beatles'ın 30 Ocak 1969'da verdiği çatı konseri The Beatles: Get Back belgeselinde bir araya getirilmişti. O belgeselde yer alan görüntüler konserin 53. yılına özel olarak 30 Ocak günü seçili sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Haberler 12.01.2022 - 10:30

The Beatles: Get Back belgeseli 30 Ocak'ta sinemalarda

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The Beatles'ın 30 Ocak 1969'da verdiği bu özel konser yönetmen Peter Jackson sayesinde belgesel haline getirildi ve yüksek kaliteli versiyonuyla dijital mecrada izleyicilerle buluştu.

Konserin yıldönümü yaklaşırken yeni bir haber geldi.

The Beatles: Get Back isimli belgeselde yer alan 1 saatlik görüntüler, konserin 53. yılına özel olarak 30 Ocak günü seçili sinema salonlarında da gösterilecek.

Belgesel, 11-13 Şubat tarihleri arasında global gösterimini yapacak.

Beatles, son albümleri Let It Be’nin yayınlanmasından birkaç ay önce 30 Ocak 1969 tarihinde verdikleri 42 dakikalık doğaçlama konserleriyle olay yaratmıştı.

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