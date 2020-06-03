The Capture'a ikinci sezon onayı

Yeni sezonu gelip gelmeyeceği merakla beklenen diziler arasında olan The Capture'a ikinci sezon onayı verildi.

03.06.2020 - 14:27

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Harry Potter'la bilinen David Heyman'ın yapımcılığını ve Holliday Grainger'in başrolünü üstlendiği gerilim dizisi The Capture için ikinci sezon onayı çıktı.

Dizinin ABD yayını NBCU’nun yeni yayın hizmeti Peacock’ta 15 Temmuz'da yayınlanacak.

İlk sezon, BBC One için bir hite dönüştü ve sezon boyunca kitlesini büyüttü. Birinci sezon, tüm izleme seçenekleri toplamında ortalama 7,7 milyon izleyiciye ulaştı.

Grainger, çok sevilen ve başarıyla canlandırdığı Rachle Carey rolünü ikinci sezonda da sürdürecek. Birinci sezonun altı bölümünü oluşturan, yazan ve yöneten BAFTA ödüllü Ben Chanan da yeni sezonda yine kamera arkasına geçecek.

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