The Crown'ın merakla beklenen 3. sezonunda hikaye 1976 yılında geçecek. Karakterler bu süreçte yaş aldığı için dizi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla yola devam edecek.
Yeni sezonda Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Ben Daniels, Josh O’Connor ve Erin Doherty gibi isimler rol alacak.
Britanya tarihine damga vuran tarihi olayları takip eden dizi yeni sezonda Prenses Margaret ve Roddy Llewellyn arasındaki ilişkiye, Margaret Thatcher’ın yükselişine ve Camilla Parker Bowles'a yer verecek. Kraliçe II. Elizabeth'e Olivia Colman hayat verirken Prens Philip rolünde Tobias Menzies izleyici karşısına çıkacak.
Yeni sezonun 2019 içerisinde izleyici karşısına çıkması planlanıyor.