İki Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss’un başrolünde yer aldığı The Handmaid’s Tale dizisi 4. sezonuyla gelecek.

Hulu kanalının bol ödüllü hit dizisi üçüncü sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ederken üç bölüm sonra final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunun prömiyer tarihi ise henüz duyurulmadı.

The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood’un çok satan, aynı adlı romanından uyarlandı. Distopik yazının en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen hikaye, kadınların çalışma hakkının olmadığı ve devlet mülkü olarak popülasyonu artırmak için damızlık olarak zorlandıkları bir dünyada yaşanan hayatta kalma mücadelelerini işliyor.



Dizi, bir dönem ABD’nin parçası olan ancak şimdilerde totaliter bir rejimle yönetilen Gilead adlı kurgusal bir ülkede geçiyor. Kadınların yalnızca üreme amaçlı kullanıldığı bu toplumda hayatta kalma savaşı veren Offred'in karanlık hikayesini takip ediyor.



Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd, Max Minghella, Christopher Meloni ve Elizabeth Reaser gibi yıldız isimlerin Moss’la başrolleri paylaştığı The Handmaid’s Tale; Eureka, Medium ve ER gibi kült dizilerin yaratıcısı Bruce Miller’ın imzasını taşıyor.