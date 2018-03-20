The Handmaid’s Tale’in yıldızı Elisabeth Moss’tan yeni film

Mad Men dizisiyle tanınan, Emmy ve Altın Küre ödüllü The Handmaid’s Tale dizisiyle dünya çapında üne ulaşan ABD’li oyuncu Elisabeth Moss’un yeni projesi belli oldu.



İki Altın Küre ödüllü Moss’un, mafya filmi ‘The Kitchen’da rol alacağı öğrenildi.



Andrea Berloff’un yönetmenlik koltuğuna oturacağı filmde Moss’un yanı sıra Melissa McCarthy ve Tiffany Haddish de rol alacak. Filmin yapımcılığını Michael De Lucaüstleniyor.

Ollie Masters ve Ming Doyle’un yazdığı aynı isimli çizgi romandan uyarlanan film, klasik bir gangter hikayesini ele alıyor. 1970’lerde, New York’taki Hell's Kitchen’da geçen filmde, FBI’ın bazı mafya babalarını ve üyelerini yakalamasından sonra, İrlandalı gangsterlerin eşleri mafyanın yönetimini üstleniyor ve işleri yürütmeye başlıyor.

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale'deki performansıyla 2017 Emmy'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Filmde, yeni hayatındaki şiddete aşık olan, istismarcı bir kocanın çekingen eşini oynayayan Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale dizisinin ikinci sezonuyla da TV ekranlarında olacak.



‘The Kitchen’ filminin Amerika’daki gösterim tarihi 20 Eylül 2019 olarak açıklanırken, henüz Türkiye’deki vizyon tarihi bilinmiyor.