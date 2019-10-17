Eğlence endüstrisinin nabzını tutan haftalık dergi ve internet sitesi The Hollywood Reporter, 2019 yılında eğlence dünyasının en güçlü 100 ismini seçti. Birinci, Walt Disney Company’nin CEO’su Bob Iger olurken; onu Netflix’in CEO’su Reed Hastings ve Netflix’in Şef İçerik Yöneticisi Ted Sarandos takip etti.



Eğlence dünyasının en güçlü isimleri sıralamasında üçüncü sırada NBCUniversal’ın CEO’ları Brian Roberts ile Steve Burke yer aldı. Dördüncü sırada Viacom CBS’in Yönetim Kurulu Başkanı Shari Redstone, beşinci sırada Marvel Stüdyoları’nın Başkanı ve Yaratıcı Şefi Kevin Feige var.

Eğlence sektörünün en güçlü ismi Walt Disney Company’nin CEO’su Bob Iger seçildi.

WarnerMedia’nın CEO’su John Stankey eğlence dünyasının en güçlü yedinci ismi olurken, Netflix’in Orijinal İçerik Başkan Yardımcısı Cindy Holland, Film Başkanı Scott Stuber, Uluslararası Orijinal İçerik Başkan Yardımcısı Bela Bajaria sekizinciliği paylaştı. Walt Disney TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Peter Rice eğlence sektörünün en güçlü dokuzuncusu seçilirken, Walt Disney Company’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Mayer onuncu sıradan listeye girdi.

Ünlü yönetmen Steven Spielberg, en güçlü 100 isim arasında 40’ıncı oldu.

The Hollywood Reporter’ın eğlence endüstrisinin en güçlü isimleri listesine sinema ve televizyonun ünlü yüzleri de girdi. Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey 15’inci sırada yer alırken, oyuncu ve yapımcı Reese Witherspoon 37’inci en güçlü isim oldu.



Aktör Tyler Perry 38’inci sırada yer alırken, usta yönetmen Steven Spielberg, en güçlü 100 isim arasında 40’ıncı oldu.

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio da eğlence sektörünün en güçlü isimlerinden.

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson 45’inci, Leonardo DiCaprio 47’nci, Netflix’te yapımcılık rolü üstlenen Barack ve Michelle Obama çifti listenin 50’nci sırasında yer aldı.



Brad Pitt, kurduğu Plan B adlı yapım şirketinin ortakları Jeremy Kleiner ve Dede Gardner ile birlikte eğlence sektörünün en güçlü 54’üncü ismi oldu.

Scarlett Johansson, en güçlü 100 isim listesinde 65'inci oldu.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino 55’inci, yönetmen ve yapımcı Stephen King 60’ıncı, oyuncu Scarlett Johansson 65’inci, oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan 66’ncı, oyuncu ve yapımcı Will Smith 81’inci, ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 92’nci sırada yer aldı.

Margot Robbie en güçlü 100 isim listesine dahil oldu.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Zendaya listede 95’inci olurken, oyuncu ve komedyen Tiffany Haddish 97’nci, son dönemin gözde oyuncusu Margot Robbie 99’uncu en güçlü isim oldu.