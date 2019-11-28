The Illusionists 10 ayrı gösteri için yeniden İstanbul'da

Dünyanın en iyi sihirbaz topluluğu arasında gösterilen The Illusionists 10 ayrı gösteri için yeniden İstanbul'da seyirciyle buluşacak.

Illusionists4.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fotoğraf sihirbazından dikkat çeken fotoğraflar

Fotoğraf sihirbazından dikkat çeken fotoğraflar

İstanbul, dünyanın en iyi 7 sihirbazı ile gerçekliğe meydan okumaya hazırlanıyor. Nefes kesici şovlarını şaşırtıcı ve çoğu zaman tehlikeli eylemlerle dolu olarak sunan The Illusionists, Piu Entertainment organizasyonu ile, 26 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde 10 özel gösteri için İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

En son teknolojiyi, ışık efektlerini, etkileyici sahneleri ve kostümleri kullanan Illusionists, sahne büyüsü geleneğini yeni ve heyecan verici bir seviyeye taşıyor. Gittikleri her ülkede kapalı gişe gösteriler sunan The Illusionists'de ziyaretçiler, son on yılın en popüler Portekizli sihirbazı Luis de Matos'un liderliğindeki dünyanın en seçkin illüzyonistleri tarafından büyülenecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...