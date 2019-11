The Illusionists 10 ayrı gösteri için yeniden İstanbul'da

İstanbul, dünyanın en iyi 7 sihirbazı ile gerçekliğe meydan okumaya hazırlanıyor. Nefes kesici şovlarını şaşırtıcı ve çoğu zaman tehlikeli eylemlerle dolu olarak sunan The Illusionists, Piu Entertainment organizasyonu ile, 26 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde 10 özel gösteri için İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak.



En son teknolojiyi, ışık efektlerini, etkileyici sahneleri ve kostümleri kullanan Illusionists, sahne büyüsü geleneğini yeni ve heyecan verici bir seviyeye taşıyor. Gittikleri her ülkede kapalı gişe gösteriler sunan The Illusionists'de ziyaretçiler, son on yılın en popüler Portekizli sihirbazı Luis de Matos'un liderliğindeki dünyanın en seçkin illüzyonistleri tarafından büyülenecek.