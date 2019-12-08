The Irishman Netflix'te ne kadar seyredildi?

Martin Scorsese’nin ‘devler ligi’ buluşması olarak anılan son filmi The Irishman’in Netflix karnesi çıktı. Nielsen’e göre, Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi bir araya getiren film, Netflix’te yayına girdiği ilk beş günde 13,2 milyon seyirci tarafından tercih edildi. Bu rakam, Breaking Bad dizisinin filmi olarak yayınlanan El Camino: A Breaking Bad Movie’nin 8,2 milyonluk seyirci sayısını geçse de Bird Box filminin 16,9 milyonluk seyircisini geçemedi.



Hakkında, uzun olmasından dolayı konuların çok yavaş işlendiği ve sıkıcı olduğu eleştiri yapılan 3 saat 29 dakikalık The Irishman’i aynı gün içinde izleyip bitirenlerin oranı sadece yüzde 18.



EL CAMINO'YU GEÇTİ

The Irishman, Netflix’te 27 Kasım’da yayına girdi. Film, ilk günde 2,6 milyon seyredilme ile El Camino’nun rakamını yakaladı. Ancak Netflix rekortmeni Bird Box, yayınlandığı ilk gün ortalama 2,9 milyon seyirci tarafından tercih edilmişti.



Nielsen’in ABD’de ortalama sinema bilet fiyatı olan 8,93 dolardan yaptığı hesaplamaya göre, The Irishman, 27 Kasım’dan itibaren sinemalarda gösterilseydi, Netflix’teki izlenmesine göre 117,9 milyon dolarlık hasılat elde edecekti.



OSCAR'LIK FİLM

Charles Brandt’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, bu haftanın başlarında ABD’de bulunan National Review of Board (NRB) tarafından yılın en iyi filmi olarak seçildi. 1 Kasım’da ABD’de vizyona giren ve kısa bir süre vizyonda kalan filmin Oscar yarışına girmesine de kesin gözüyle bakılıyor.



Bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanan film, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniyor.

THE IRISHMAN'İN FRAGMANI