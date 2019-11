The Irishman’in Oscar şansı

Netflix’te bugün yayına giren Martin Scorsese filmi The Irishman’in Oscar’ın da güçlü adaylarından biri olduğu düşünülüyor. Usta oyuncular Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’yi buluşturan filmin, bu yıl 92’ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde En İyi Film başta olmak üzere pek çok önemli kategoride aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Adayların 13 Ocak’ta açıklanacağı, 10 Şubat’ta ödüllerin sahiplerini bulacağı 2020 Oscar’ı için The Irishman şimdiden pek çok kategoride yarıştırılıyor.



Netflix’ten önce ABD’de 1 Kasım’da gösterime giren ve Amerikalı seyircilerin bir kısmının gördüğü film, Rotten Tomatoes adlı sinema sitesinin okuyucuları tarafından Oscar değerlendirmesine dahil edildi. Bu yıl gösterilen filmlerle oluşturulan listede Oscar kategorilerine göre The Irishman’e kaçıncı sırada yer verdikleri belli oldu.

İşte sinema seyircisinin Oscar tahminlerine göre The Irishman’in notu:



En İyi Film adayları arasında birinci sırada



En İyi Yönetmen (Martin Scorsese) adayları arasında birinci sırada



En İyi Erkek Oyuncu (Robert De Niro) adayları arasında 3’üncü sırada (Joaquin Phoenix-Joker ile birinci)



En İyi Erkek Oyuncu (Al Pacino) adayları arasında 2’nci sırada



En İyi Erkek Oyuncu (Joe Pesci) adayları arasında 6’ncı sırada



En İyi Uyarlama Senaryo dalında birinci sırada



En İyi Görüntü Yönetmeni dalında 3’üncü sırada



En İyi Kostüm Tasarımı dalında 6’ncı sırada



En İyi Kurgu dalında birinci sırada



En İyi Prodüksiyon Tasarımı dalında 2’nci sırada



En İyi Ses Kurgusu dalında 7’nci sırada



En İyi Ses Miksajı dalında 8’inci sırada

THE IRISHMAN FRAGMANI