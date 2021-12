The Lost Daughter (Karanlık Kız) vizyondan önce İKSV galalarında

İKSV Galaları aralık ayında Maggie Gyllenhaal imzalı The Lost Daughter / Karanlık Kız ile devam ediyor. Film, 15 Aralık Çarşamba, 21.30’da İKSV Galaları kapsamında City's Nişantaşı CINEWAM'da gösteriliyor.

Napoli Romanları'yla ünlenen Elena Ferrante’nin aynı adlı romanından uyarlanan Karanlık Kız, Secretary'den Sherrybaby, The Dark Knight ve The Kindergarten Teacher'a birçok filmden, The Deuce gibi dizilerden oyuncu olarak tanıdığımız Maggie Gyllenhaal'un yönetmenliğini üstlendiği ilk film.

Dünya prömiyerini 78. Venedik Film Festivali‘nde yapan film, Gyllenhaal'a En İyi Senaryo ödülünü getirdi. Filmin başrollerini Olivia Colman ile Dakota Johnson paylaşıyor. Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda deneyimli oyuncu Ed Harris’ten Normal People dizisiyle ünlenen Paul Mescal’a birçok ünlü isim yer alıyor.



Karanlık Kız, kasım ayında New York'ta düzenlenen Gotham ödüllerinde başta En İyi Film olmak üzere, En İyi Yeni Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Oyuncu ödüllerini kazandı. Ayrıca New York Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En İyi İlk Film seçildi.

"BİR ŞAHESER"

The Wrap'e göre "Bir şaheser. Olivia Colman resmen harikulade", The Guardian'a göre "Leziz bir dram" olan Karanlık Kız, bir üniversite profesörünün yaz tatilinde geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Olivia Colman'ın canlandırdığı Leda, yalnız başına çıktığı yaz tatilinde, sahilde vakit geçiren Nina ve kızıyla karşılaşıyor. Anne-kız arasındaki yakın ilişki Leda'nın hem dengesini bozuyor hem de kendi anılarını ve anneliğinin ilk döneminde yaşadığı duygusal çalkantıları depreştiriyor.