The Matrix 4’ün çekim tarihi belli oldu

Lana Wachowski‘nin yazıp yöneteceği, Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss‘un Neo ve Trinity rolleriyle geri döneceği The Matrix 4 için hazırlıkların kız kazanmasıyla birlikte film hakkında merak edilen detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.



San Francisco’da çekilecek yeni The Matrix için yayınlanan oyuncu ilanı, heyecanla beklenen The Matrix 4’ün çekimlerine 5 Şubat’ta başlanacağını ortaya çıkardı.



Zira bu ilanda, San Francisco Bay bölgesinde Project Ice Cream kod adıyla çekilecek filmde arka planda görünecek ekstralar arandığı belirtiliyor.



The Matrix 4'ün 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.

UNUTULMAZ: ''MATRİX'' EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR