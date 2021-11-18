The Matrix Resurrections'un vizyon tarihi belli oldu

The Matrix serisinin 4. filmi The Matrix Resurrections 24 Aralık 2021’de seyirci karşısına çıkacak.

Haberler 18.11.2021 - 16:50

The Matrix Resurrections'un vizyon tarihi belli oldu

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ABD'de 22 Aralık'ta vizyona girecek olan The Matrix Resurrections Türkiye ise 24 Aralık 2021’de sinemalara gelecek. Filmi, aynı tarihte HBO Max dijital yayın platformu üzerinden izlemek de mümkün olacak.

Pandemi öncesi Matrix 4 ile John Wick 4'in aynı anda vizyonana girmesi ve 21 Mayıs 2021'in Dünya Keanu Reeves günü ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak planlar corona virüs engeline takıldı.

Matrix öne çekilirken John Wick'in ise 27 Mayıs 2022'de vizyona gireceği açıklandı.

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